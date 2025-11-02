Dolar
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 11 Suçlu Yakalandı

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 11 Suçlu Yakalandı

Yayınlanma
14
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 11 Suçlu Yakalandı
Okunma Süresi: 2 dk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 2 şüphelinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası suçlarla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ortak Operasyonlar Sonucu Yakalamalar Gerçekleşti

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları'nın iş birliğiyle yürütülen bir operasyon neticesinde, yurt dışına kaçan suçluların izleri takip edildi.

Yakalanan Şahısların Bilgileri

Operasyon sonucunda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. isimli şahıslar ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. yakalandı. Bu şahısların yakalandıkları ülkeler ve suçlamaları ise şu şekildedir:

  • A.A.: Gürcistan'da, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık gibi suçlardan arandı.
  • R.A.: Gürcistan'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yakalandı.
  • Ö.İ.: Gürcistan'da, iş yerinde silahla yağmaya teşebbüs gibi suçlardan arandı.
  • R.O.: Gürcistan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yakalandı.
  • Z.Y.: Almanya'da, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan yakalandı.
  • G.Y.: Almanya'da, kasten öldürme suçundan arandı.
  • E.L.: Almanya'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan yakalandı.
  • U.Ç.: Arnavutluk'ta, tasarlayarak öldürme gibi suçlardan yakalandı.
  • T.C.: Belçika'da, hırsızlık gibi suçlardan arandı.
  • S.V.: Gürcistan'da, dolandırıcılık gibi suçlardan ulusal seviyede yakalandı.
  • A.G.: Gürcistan'da, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yakalandı.

Bu yakalamalar, Türkiye'nin uluslararası iş birliği çabalarının ve suçluların adalete teslim edilmesi konusundaki kararlılığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamaları, Türkiye'nin güvenlik alanında attığı adımları ve uluslararası iş birliklerini pekiştirmekteki kararlılığını vurguladı.

