Dolar
41,9346 %0,23
Euro
48,8371 %0,44
Gram Altın
5.283,69 % -1,46
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bahçeli: Terörsüz Türkiye'den Rahatsız Olanlar Var

Bahçeli: Terörsüz Türkiye'den Rahatsız Olanlar Var

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'den Rahatsız Olanlar Var
Okunma Süresi: 2 dk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik rahatsızlıkların varlığını dile getirerek, bu durumun hem yerli hem de yabancı odaklar tarafından tahrik ve taciz amacıyla istismar edildiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişten günümüze daha etkili ve umut verici bir konumda olduğunu belirtti. Karanlık ve kaotik günlerin geride kaldığını ifade eden Bahçeli, "Yeni yüzyılın ikinci yılında 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımların, emperyalist güçlerin etkisini kıracağını" söyledi. Bu bağlamda, bölücü terör örgütünün ortadan kaldırılmasının, ülkeye kalıcı bir barış ve huzur getireceği öngörüsünde bulundu.

Provokasyonlara Dikkat

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" amacından rahatsız olan grupların, barış ve kardeşlikten korkarak, provokasyonlar peşinde olduğunu belirtti. Yerli ve yabancı odakların, Türkiye’nin huzurunu bozmak amacıyla çeşitli tahriklerde bulunduğuna dikkat çekerek, bu tür eylemlere karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, terörsüz bir Türkiye’nin, Cumhuriyet’in kurucu ideallerinin ve milli birlikteliğin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin Anlamı ve Önemi

Cumhuriyetin, halkla birlikte var olan bir yönetim biçimi olduğunu belirten Bahçeli, bu sistemin geçmişte yaşanan acıların ve mücadelelerin sonucunda ortaya çıktığını dile getirdi. Cumhuriyetin, sadece bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda sosyo-kültürel bir gelişim sürecinin de bir parçası olduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhuriyetin vatandaşlar arasında eşitliği sağlarken, demokrasiye de sağlam bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Gelecek Perspektifi

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin, milli mücadele döneminde yaşanan zorluklardan doğduğunu belirterek, bu temel üzerine inşa edilen devletin, gelecekte de varlığını sürdüreceğini vurguladı. Dünya genelinde yaşanan şantaj ve baskı mekanizmalarının, Türk milletinin birliği ve dayanışması karşısında etkisiz kalacağını dile getirdi. Bahçeli, Cumhuriyetin, istiklal ve istikbal haklarının güvence altına alındığı bir sistem olduğunu ifade ederek, bu değerlerin hiçbir tehdit karşısında zedelenmeyeceğini savundu.

Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına rahmet diledi. Cumhuriyetin ilelebet var olacağına olan inancını kararlılıkla yineleyerek, bu duygu ve düşüncelerle mesajını tamamladı.

#Devlet Bahçeli
#Mhp
#Terörsüz Türkiye
Fatsa Belediyespor - Vanspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Fatsa Belediyespor - Vanspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
#Gündem / 28 Ekim 2025
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Ayrılık İddiaları Yalanlandı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Ayrılık İddiaları Yalanlandı
#Magazin / 28 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İstanbul ve Çevresinde Deprem Hissi: 6.1 Büyüklüğünde Sarsıntı
İstanbul ve Çevresinde Deprem Hissi: 6.1 Büyüklüğünde Sarsıntı
Gündem
Hülya Bozkaya Kimdir? Hastalığı ve Yaşam Öyküsü
Hülya Bozkaya Kimdir? Hastalığı ve Yaşam Öyküsü
CarPlay Güncellemesi ile Araçlarda Video İzlenebilecek Mi?
CarPlay Güncellemesi ile Araçlarda Video İzlenebilecek Mi?
Kastamonu’da Turizmi Canlandıracak Üç Proje İmzalandı
Kastamonu’da Turizmi Canlandıracak Üç Proje İmzalandı
Cennetin Çocukları'nın Yıldızı İsmail Hacıoğlu: Kariyeri ve Hayatı
Cennetin Çocukları'nın Yıldızı İsmail Hacıoğlu: Kariyeri ve Hayatı
MLKP Operasyonunda 21 Gözaltı
MLKP Operasyonunda 21 Gözaltı
Cennetin Çocukları 7. Bölümde Neler Oldu? Yeni Bölüm Ne Zaman?
Cennetin Çocukları 7. Bölümde Neler Oldu? Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kentlere Göç Baskısı: İklim Değişikliği ve Karadeniz'in Yükselen Deniz Seviyesi
Kentlere Göç Baskısı: İklim Değişikliği ve Karadeniz'in Yükselen Deniz Seviyesi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft