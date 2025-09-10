AYM'den, CHP Kurultayı Davasında 'Görevsizlik' Başvurusuna Ret

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada, Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı 'görevsizlik' başvurusunu reddetti. Bu karar, kurultaya yönelik usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen davanın seyrini etkileyebilir. İlk duruşma ise 4 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Dava Süreci ve İddialar

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nda, usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, 3 Haziran 2023'te tamamladığı soruşturma neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesi uyarınca 'oylamaya hile karıştırma' suçlamasıyla bu kişilere 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Mahkeme Süreci ve Görevsizlik Kararı

İddianamenin sunulmasının ardından, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğunu belirterek 'görevsizlik' kararı aldı ve dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Bu duruma itiraz eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletilmesine itiraz etti. Ancak, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2025 tarihinde görevsizlik kararını kaldırarak dosyayı tekrar mahkemeye gönderdi.

Anayasa Mahkemesi'ne Yapılan Başvuru

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde bir değerlendirme yaptı. Mahkeme, bu hükmün Anayasa'nın hukuk devleti ilkesi ile yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma haklarıyla çeliştiğine kanaat getirerek, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

AYM'nin Kararı ve Davanın Devamı

AYM, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan ceza davasında, mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlığına dair Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin yaptığı başvuruyu değerlendirerek, CMK'nın ilgili hükmünün iptali talebini 'davada uygulanacak kural olmadığı' gerekçesiyle reddetti. Bu karar, davanın seyrini etkileyecek önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların yargılanacağı CHP'nin kurultay davası, 4 Kasım 2023 tarihinde saat 09.00’da Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. Bu dava, Türkiye siyasi arenasında önemli bir yer tutarken, sonuçları merakla bekleniyor.