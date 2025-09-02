Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı: "Darbe Döneminde Bile Mahkemelerin Böyle Karar Verdiği Görülmedi"

Hüsnü Bozkurt'tan Çarpıcı Açıklamalar

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Bozkurt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, büyük acılar çektiği darbe dönemlerinde cunta yönetimlerinin siyasi partileri kapattığına tanık olmuştur; ancak o dönemlerde bile mahkemelerin böyle kararlar verdiği görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararı ve Hukukun Temel İlkeleri

Bozkurt, mahkeme kararının gerekçesinin sorgulanabilir olduğunu belirterek, "Anlaşılan, bir Asliye Hukuk Mahkemesi, TBMM'nin yeni bir Siyasi Partiler Kanunu çıkarmış gibi davranarak, 22 ay önce gerçekleştirilen ve sonuçları İstanbul İl Seçim Kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından onaylanmış CHP İstanbul İl kongresini iptal etmişcesine, seçilmiş il yönetimini ve kurultay delegelerini görevden uzaklaştırmıştır" dedi. Bozkurt, bu durumun hukukun temel ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı.

Tarihsel Bağlam ve Toplumsal Beklentiler

Türkiye'nin tarihsel olarak, siyasi istikrarsızlık dönemlerinde çeşitli yönetimlerin hukuku ihlal ettiğine dikkat çeken Bozkurt, "Bu tür uygulamaların, demokratik bir hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığını" ifade etti. Bozkurt, "Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise, bu mahkeme kararının hukuki olduğunu söylemek mümkün olamaz" diyerek, hukukun üstünlüğüne olan inancını dile getirdi.

Gelecek İçin Umut ve Çözüm Önerileri

Bozkurt, Türkiye'nin bu zorlu dönemi aşacağını ve anayasa ile yasaların her kurum, kuruluş ve yurttaş için eşit şekilde uygulanacağı bir hukuk devleti olarak yoluna devam edeceğini belirtti. "Gereken hemen seçimdir; çare yeniden Atatürk Cumhuriyetidir" diyerek, bu süreçte halkın iradesine olan inancını vurguladı. Bu tür açıklamalar, hem siyasi hem de toplumsal dinamikleri etkileyen önemli bir tartışma başlatma potansiyeline sahip.