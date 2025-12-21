Dolar
Haberin Gündemi Gündem Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısına Gidiyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısına Gidiyor

Yayınlanma
14
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Toplantısına Gidiyor
Okunma Süresi: 2 dk

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yaptığı çalışmalar çerçevesinde ikinci toplantısını 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen bu toplantıya, işçi temsilcileri katılmadı. Toplantıda, güncel ekonomik veriler ve ilgili raporlar komisyon üyeleri ile paylaşılarak, gelecekteki asgari ücret rakamı için bir zemin oluşturulmaya çalışıldı. İkinci toplantının ardından gözler, üçüncü toplantıya ve bu toplantıda masaya yatırılacak olan rakama çevrildi.

Üçüncü Toplantının Tarihi Belirsizliğini Koruyor

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde, üçüncü toplantının 22-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak, toplantının kesin tarihi ve saati konusunda açıklama henüz yapılmadı. Bu toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek yeni rakam üzerinde uzlaşmaları bekleniyor.

İkinci Toplantının Detayları

İkinci toplantıda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in katılmaması dikkat çeken bir durum oldu. Toplantıya, hükümet ve işveren kesimlerini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleri katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, güncel ekonomik verileri ve raporları komisyonla paylaştı. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikalarından alınan verileri ve talepleri de değerlendirdi. Ancak bu toplantıda, masada belirlenecek asgari ücret rakamı hakkında herhangi bir somut konuşma yapılmadı.

Asgari ücretin belirlenmesi süreci, işçi ve işveren kesimlerinin beklentileri doğrultusunda ilerleyecek. Üçüncü toplantının sonuçları, 2026 yılı itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını belirlemede kritik bir öneme sahip olacak.

#Asgari Ücret
#Asgari Ücret Tespit Komisyonu
#Asgari Ücret Hesaplaması
