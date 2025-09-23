Ankara'daki Konser Harcamalarında Usulsüzlük İddiaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konser etkinliklerine ilişkin yapılan bilirkişi ve MASAK raporları, ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını ortaya koydu. Söz konusu raporlar, belediyenin büyük bir kamu zararıyla karşı karşıya kaldığını ve konser harcamalarının piyasa değerinin çok üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir.

154 Milyon Lira Zarar Tespiti

Adli makamların incelemeleri, 32 konser için yapılan ödemelerin piyasa rayiçlerinin oldukça üzerinde olduğunu belirtmektedir. Bu konserlerin toplam maliyeti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 154 milyon 453 bin TL zarara mal olmuştur. Ayrıca, konser alımlarının yalnızca tek bir şirket üzerinden yapıldığı ve bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Sanatçılara Düşük Ödeme Oranı

MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen miktar, toplam harcamanın yalnızca %20'sine tekabül etmektedir. Kalan %80'lik kısmın yüklenici firmalar arasında paylaştırıldığı belirtilmektedir. Bu durum, sanatçıların maddi olarak büyük bir kayıpla karşılaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği de kaydedilmiştir.

Ödenen Paralar ve Yüklenici Firmalar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri, faaliyet konularıyla ilgisi olmayan hizmetleri faturalandırarak 304 milyon TL'nin üzerinde bir miktarı konser organizasyonları üzerinden aktardığı iddiaları gündeme gelmiştir. Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi firmaların milyonlarca liralık konser faturaları kestiği ortaya çıkmıştır.

Şahsi Hesaplara Geçen Ödemeler

Yapılan incelemelere göre, konserler için ödenen 759 milyon TL’nin 608 milyon TL'si ENFEST, FESTİVA, EVREN ve UNIVERCE gibi firmalara aktarılmıştır. Bu firmaların sahipleri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu ve ödenen paraların şahsi hesaplara geçtiği öğrenilmiştir.

Sahte Faturaların Kullanımı

Raporda, bazı şirketler aracılığıyla 163 milyon TL’nin İstanbul'da 'Yolkenarı' isimli bir restorana ve eğlence mekanına transfer edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının mal alımlarında sahte faturalar kullandığı ve bazı özel şahıslara da ödeme yaptığı belirlenmiştir.

Yeni Şirketlere Yönelik Yolsuzluk İddiaları

Evren Teknik unvanlı firmanın toplam 365 milyon TL'lik çek tahsilatı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. Bu tahsilatın 325 milyon TL'sini İrfan Ç. ve 39 milyon TL'sini Murat Ö. isimli şahısların aldığı kaydedilmiştir. Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon firmasının 240 milyon TL tutarında fatura düzenleyerek yeni kurulan bazı firmalardan mal alımı yaptığı, ancak bu firmaların adreslerinde bulunmadığı ve sahte fatura düzenledikleri tespit edilmiştir.

Sonuç Olarak

Belgeler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser adı altında yüz milyonlarca liralık kamu kaynağını usulsüz bir şekilde dağıttığı ve büyük miktarda paranın kamudan dışarı çıkarıldığı iddialarını güçlendirmektedir. Toplam 759 milyon TL kamu kaynağının yüklenici firmalara aktarıldığı iddia edilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler ve soruşturmalar devam etmektedir.