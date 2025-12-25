Ankara'da FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 20 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon çerçevesinde, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon, özellikle kamu kurumlarında görevli olan ve aralarında hâlâ aktif durumda bulunan kişilerin de bulunduğu bir gruba odaklandı.

Operasyonun Detayları

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, FETÖ'ye ait operasyonel hatların tespit edilmesi ve bu hatlar üzerinden iletişim kuran şüphelilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Soruşturma neticesinde, örgütün iletişim yöntemleri arasında yer alan ankesör ve kontörlü hatlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 20 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerle ilgili, örgütsel eylemlere dair çeşitli beyanlar ve deliller elde edildi.

Şüphelilerin Durumu ve Yakalama Operasyonu

Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, 14'ünün ihraç edilmiş, 5'inin ise hâlâ kamu görevinde bulunduğu öğrenildi. Bu durum, FETÖ ile bağlantılı kişilerin kamu kurumlarında ne denli derinlemesine yerleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonu Ankara merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak başlattı.

Bu operasyon, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması, özellikle devletin çeşitli kademelerinde yer alan bireyler aracılığıyla yürütülen faaliyetler açısından kritik bir mesele. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, bu bireylerin FETÖ ile olan ilişkileri ve örgütün kamu kurumlarındaki etkileri daha detaylı bir biçimde incelenecek.