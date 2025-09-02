Ankara Barosu'ndan CHP İstanbul İl Kongresi İptaline Sert Tepki

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararı Eleştirildi

CHP İstanbul İl Örgütü’nün 38. Olağan İl Kongresi'nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmesi, Ankara Barosu'ndan güçlü bir tepkiyle karşılandı. Baro, mahkemenin aldığı bu kararın “yok hükmünde” olduğunu belirterek, yargının siyasetin etkisi altında aldığı kararlarla meşruluğunu kaybettiğini vurguladı. Bu durum, hem hukukun üstünlüğü hem de demokratik süreçler açısından ciddi endişeler doğuruyor.

Siyasi Parti Kongrelerinin Denetimi

Ankara Barosu, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi parti kongrelerine ilişkin denetimlerin asliye hukuk mahkemelerinin yetkisi dışında olduğuna dikkat çekti. Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesine atıfta bulunarak, kongrelerin ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Baro, verilen mahkeme kararlarının yalnızca Anayasa’nın 79. maddesi kapsamında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilebileceğini hatırlattı.

Görev Gaspı ve Hukukun Üstünlüğü Sorunu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını “görev gaspı” olarak nitelendiren Ankara Barosu, bu kararların hukuken geçersiz olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yargının siyasetin baskısı altında parti iradesine müdahale etmesi, hukuk devletini yok etmekte ve demokrasiyi ağır biçimde yaralamaktadır" ifadelerine yer verildi. Baro, siyasallaşmış yargı kararlarının demokratik düzeni zedelediğine dikkat çekerek, “Hukuku gasp eden hiçbir kararı, yargıyı araçsallaştıran hiçbir iktidar meşru saymıyoruz. Savunma makamı, yurttaş iradesinin ve demokrasinin yanındadır” dedi.

Yargının Bağımsızlığı ve Demokrasi Üzerindeki Etkileri

Ankara Barosu, yargının bağımsızlığının zedelendiği her durumda hukuk devleti ilkesinin ağır yara aldığını ve siyasi partilere yönelik yargı müdahalelerinin demokratik düzenin temellerini sarsacağı konusunda uyardı. Baro, bu tür girişimlerin sadece hukukun değil, aynı zamanda toplumda adalet algısının da zedelenmesine yol açtığını belirterek, demokratik süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için yargının tarafsızlığının korunması gerektiğini vurguladı.