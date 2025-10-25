Altın Fiyatları Canlı Takip: 25 Ekim 2025 Güncel Değerler

25 Ekim 2025 Cumartesi günü, altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın piyasası, yeni günde nasıl bir tablo sunuyor? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar için kritik öneme sahip. Bugün altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 25 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatlarının detayları.

Gram Altın Fiyatları

Bugün gram altın fiyatı alış değeri 9.569,00 TL, satış değeri ise 9.710,00 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, yatırımcılar için yaygın bir tercih olarak öne çıkmaya devam ediyor. Piyasada gram altının değeri, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını da gözler önüne seriyor.

Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın fiyatları da yakından takip ediliyor. Bugün çeyrek altının alış fiyatı 39.147,00 TL, satış fiyatı ise 39.739,00 TL olarak duyurulmuştur. Çeyrek altın, özellikle düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edildiğinden, talep gören bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor.

Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Alış fiyatı 39.147,00 TL, satış fiyatı ise 39.739,00 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını, uzun vadede değer kazancı sağlayan bir yatırım aracı olarak biliniyor.

22 Ayar Bilezik Fiyatı

22 ayar bilezik fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Bugün bilezik fiyatları alışta 5.340,36 TL, satışta ise 5.618,82 TL olarak işlem görmekte. Bilezik, hem yatırım hem de takı olarak tercih edildiği için piyasalarda önemli bir yer tutuyor.

Ons Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugün ons altının alış fiyatı 4.111,84 USD, satış fiyatı ise 4.112,61 USD olarak belirlenmiştir. Altın fiyatları, uluslararası gelişmeler ve ekonomik verilerle paralel bir seyir izleyebiliyor, bu nedenle yatırımcılar için kritik bir gösterge niteliği taşıyor.

Altın fiyatları, hem yerel hem de global ekonomik dalgalanmalarla şekilleniyor. Yatırımcılar, güncel fiyatları takip ederek alım satım kararlarını bu verilere göre şekillendiriyor. 25 Ekim 2025 tarihli güncel altın fiyatları, piyasalardaki hareketliliği yansıtan önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.