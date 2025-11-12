Dolar
Haberin Gündemi Gündem Alper Aydın Kimdir? İBB Soruşturmasında Tutuklandı mı?

Alper Aydın Kimdir? İBB Soruşturmasında Tutuklandı mı?

Yayınlanma
14
Alper Aydın Kimdir? İBB Soruşturmasında Tutuklandı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir isim olarak öne çıkan Alper Aydın, tutuklama kararıyla gündeme geldi. İddianamede, Aydın’ın bazı belediye iştirakleri ile gerçekleştirilen açık hava reklam ihalelerinde usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Peki, Alper Aydın kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur ve tutuklanma süreci nasıl gelişmiştir?

Alper Aydın'ın Biyografisi ve Sektördeki Rolü

Reklam ve tanıtım sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Alper Aydın, özellikle Reklamarea adlı şirketin yöneticilerinden biri olarak tanınmaktadır. İstanbul merkezli yürütülen bu soruşturma, Aydın'ın son dönemde İBB iştiraki olan Kültür A.Ş. ve bağlı birimlerdeki reklam süreçleri ile ilgili olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aydın’ın sektördeki deneyimi, onun önemli bir oyuncu olmasını sağlarken, yürütülen soruşturma ile birlikte bu durum sorgulanmaya başlanmıştır.

Soruşturmanın Detayları ve Alper Aydın’ın Durumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alper Aydın tutuklanmıştır. Aydın hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç örgütü kapsamında hareket etme" suçlamaları yöneltilmiştir. Soruşturma sürecinde alınan ifadeler, Aydın’ın reklam şirketleri aracılığıyla belediye bünyesindeki ihalelerde yer alarak usulsüz kazanç sağladığı yönündeki beyanları içermektedir. Tutuklama kararının ardından Aydın, diğer şüphelilerle birlikte cezaevine gönderilmiştir.

Soruşturmanın, belediye iştiraklerindeki reklam ihaleleri ve bu süreçlerdeki nakit akışı iddiaları yönünden sürdüğü bildirilmektedir. Alper Aydın’ın reklam sektöründeki geçmişi ve İBB ile olan bağlantıları, bu yolsuzluk soruşturmasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

