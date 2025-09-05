Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Kayıt Yenileme Süreçleri ve Ücretleri 2025-2026

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Tarihleri Belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrenciler, yeni eğitim dönemine adım atmak için belirlenen tarihler arasında kayıt ve yenileme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu süreç, öğrencilerin eğitim hayatındaki devamlılıklarını sağlamak açısından kritik bir öneme sahip.

Kayıt Yenileme İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?

MEB'in duyurusuna göre, AÖL 2025-2026 yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 3 Eylül 2025 tarihinde başlamış olup, 26 Eylül 2025 Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecektir. Öğrencilerin, bu süre zarfında kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları, eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmeleri için önem taşımaktadır.

Kayıt ve Yenileme Ücretleri

Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt yaptıracak veya kayıt yenileyecek olan öğrencilerin, 400 TL tutarındaki ücreti ödemeleri gerekmektedir. Ücret ödemeleri için son tarih ise 26 Eylül 2025 saat 23.59 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler, ödemelerini çeşitli yöntemlerle yapabilirler. Online ödeme işlemleri için odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile işlem yapma imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası'nın ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri de kullanılabilir. Bazı öğrenciler, kayıt kılavuzunda belirtilen şartlar dahilinde ücret muafiyetine sahip olabilir ve bu durumda ücret ödemek zorunda kalmazlar.

Kayıt Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı öğrencilerin, kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücretinin yatırılmasının hemen ardından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Ancak, öğrencilerin bu işlemin başarıyla tamamlandığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Eğer sistem otomatik olarak kaydı yenilemezse veya öğrenciler kendileri işlem yapmak isterlerse, bulundukları bölgedeki halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak kayıt yenileme süreçlerini tamamlayabilirler. Bu adımlar, kayıt sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır.

AÖL Sınav Tarihleri Hakkında Bilgiler

Açık Öğretim Lisesi'nin 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav tarihleri de belirlendi. Öğrencilerin merakla beklediği sınav takvimi şöyle oluştu: 1. Oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da, 2. Oturum aynı gün saat 14.00’te ve 3. Oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır. Adayların, sınav saatlerinden önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda, AÖL öğrencilerinin kayıt yenileme ve sınav süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütmeleri için belirtilen tarihlere dikkat etmeleri önem arz etmektedir.