29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 Gösteri Uçuşu Programı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 Gösteri Uçuşu Programı

Yayınlanma
14
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 Gösteri Uçuşu Programı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bu özel gün kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı gösteri takımları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, farklı şehirlerde gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarıyla halkın ilgisini üzerine çekecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen bu etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu gökyüzüne taşıyarak unutulmaz anlar yaşatacak.

SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu Programı

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir üzerinde saat 14.40’ta etkileyici bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Anıtkabir’in tarihi önemi ve bu özel günün anlamı göz önüne alındığında, bu gösteri hem duygusal hem de görsel bir şölen sunacak. SOLOTÜRK, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini simgeleyen figürlerle dolu bir performans sergileyecek.

Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu Programı

Türk Yıldızları ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Kırklareli Barajı'nda saat 16.30’da sahne alacak. Bu gösteri öncesinde, 27 Ekim’de saat 16.30’da çevre tanıma uçuşu ve 28 Ekim’de yine saat 16.30’da prova uçuşu yapılacak. Kırklareli Barajı, gösterinin gerçekleştirileceği yer olarak seçilmiş olup, bu bölgedeki vatandaşlar için de unutulmaz bir deneyim sunması bekleniyor.

Bu yılki gösteri uçuşları, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini pekiştirmek amacıyla tasarlanmış olup, her iki ekip de Türk milletinin gururunu yansıtan performanslar sergileyecek. 29 Ekim’de gerçekleştirilecek gösteriler, hem yerel halk hem de tüm Türkiye için büyük bir coşku kaynağı olacak.

