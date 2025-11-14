2026 Yılı İçin Yeni ÖSYM Takvimi: MSÜ Başvuru ve Sınav Tarihleri Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılına ait sınav takvimini yayımladı. Adaylar, bu takvimle birlikte Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) gibi önemli sınavların tarihlerini öğrenme fırsatı buldu. MSÜ, askeri öğrenci olmak isteyen adaylar için kritik bir aşama olup, bu sınavın başvuru ve sonuç tarihleri hakkında detaylar netleşti.

MSÜ 2026 Sınav Tarihi

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu tarih, adayların sınav hazırlıkları açısından önem taşımaktadır. Sınavın yapılacağı gün, ülke genelinde birçok adayın katılım sağlayacağı bir olay olarak öne çıkıyor.

MSÜ 2026 Başvuru Süreci

MSÜ 2026 sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu süre zarfında, gerekli belgelerin tamamlanması ve başvuru işlemlerinin eksiksiz bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir.

MSÜ 2026 Sınav Sonuçları

Sınavın ardından adaylar, 26 Mart 2026 tarihinde sonuçların açıklanmasını bekleyecekler. Bu tarihte, adayların sınav performansları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. MSÜ’ye girmek için bu sonuçlar, adayların gelecekteki askeri kariyerleri açısından belirleyici bir rol oynayacaktır.

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimi, adayların sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini planlamalarına olanak tanırken, Millî Savunma Üniversitesi'ne giriş yapmak isteyen gençler için kritik bir rehber niteliği taşımaktadır. Adayların, belirtilen tarihlere dikkat ederek hazırlıklarını yapmaları önerilmektedir.