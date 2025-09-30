2026 Asgari Ücret Belirlemesi ve Güncel Rakamlar

2026 yılına yaklaşırken, asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan, yeni yıl itibarıyla maaşlarına yapılacak artışları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantılarının tarihleri ve mevcut asgari ücret rakamları, gündemdeki en önemli konular arasında yer alıyor.

2025 Yılı Asgari Ücret Rakamları

2025 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam, net olarak 22.104,67 TL’ye denk gelmektedir. İşverenler için asgari ücretin toplam maliyeti ise 30.621,48 TL olarak hesaplanmıştır. Bu düzenleme ile birlikte asgari ücrete yıllık %30 oranında bir artış yapılmış bulunmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık 2025’te gerçekleştireceği toplantılarla başlayacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelmektedir. Genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirleyen komisyonun, toplantıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Toplantılardan elde edilen sonuçlar, genellikle Aralık ayının sonuna doğru kamuoyuna duyurulmaktadır.

Asgari ücretin belirlenmesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından önemli bir konu olmayı sürdürüyor. Yeni yıl yaklaşırken, asgari ücretteki artışın ne yönde olacağı hakkında çeşitli tahminler yapılmakta ve bu durum, ekonomik koşullar ve enflasyon oranları gibi unsurlarla yakından ilişkilendirilmektedir. Asgari ücret artışlarının, çalışanların yaşam standartlarını etkileyen önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır.