2025 YKS Ek Tercih Tarihleri ve Kılavuzu Hakkında Bilgiler

2025 YKS Ek Tercih Tarihleri ve Kılavuzu Hakkında Bilgiler

Yayınlanma
14
Abone Ol
2025 YKS Ek Tercih Tarihleri ve Kılavuzu Hakkında Bilgiler
Okunma Süresi: 3 dk

YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşme süreci için heyecan dorukta. Adaylar, YKS ek yerleştirme tercihleri ve kılavuzunun yayınlanma tarihini merakla bekliyor. ÖSYM, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarını erişime açtı ve adayların üniversite kayıtları eylül ayında başlayacak. Boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma fırsatı, yerleşemeyen öğrenciler için umut ışığı olarak öne çıkıyor.

2025 YKS Yerleştirme Sonuçları ve Kontenjan Bilgileri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamalara göre, 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521’inin dolarak %99 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi. Özellikle vakıf üniversitelerinde doluluk oranı ise %75,8 olarak kaydedildi. Bu sonuçlar, üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için büyük bir rekabetin yaşandığını göstermektedir. Öğrencilerin 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşmelerine olanak tanıyan bu ek yerleştirme süreci, birçok aday için yeni bir fırsat sunuyor.

Ek Tercih Dönemi Takvimi ve Kılavuzu

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, genel takvime göre ek tercihlerin eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Adaylar, 1-5 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül tarihlerinde alınacak. Üniversite kayıtlarının ardından, boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek tercih dönemi başlatılacaktır.

Ek Yerleştirme Sürecinin Detayları

ÖSYM, 2025 YKS sonuçlarına göre boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme süreci gerçekleştirecek. Bu süreçte, ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme başvurusu yapamayacak. Ayrıca, merkezi yerleştirmede en düşük puanların altında puanı olan adaylar da yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonrası kontenjan açığı kalan programlara ön kayıt ile öğrenci alınmayacaktır.

Yerleştirme Sonuçlarının Analizi

YÖK’ten gelen verilere göre, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen kontenjanların büyük bir kısmı dolmuş durumda. Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi birçok programda doluluk oranları %100’e ulaşmıştır. Vakıf üniversitelerinde ise başarı sırası barajı olan programların doluluk oranı %72, barajı olmayan programların ise %77 olarak gerçekleşmiştir. Adayların %20,5’i ilk tercihine yerleşirken, %42’si ilk üç tercihinden birini kazanmıştır. Bu durum, üniversiteye girişteki rekabetin ne denli yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

Sonuç ve Beklentiler

2025 YKS ek tercihlerinin adaylar için yeniden bir fırsat sunması, eğitim hayatına devam etmek isteyen birçok genç için önem arz ediyor. Adayların, ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri ve kılavuzun açıklanmasını beklemeleri büyük önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun ve ÖSYM’nin yapacağı duyurular, gençlerin geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

#Ösym
#Seohaber
#Yks 2. Tercihler Ne Zaman
#Yks Ek Tercih Kılavuzu
#Üniversite İkinci Yerleştirme
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
