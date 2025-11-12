2025 Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Kurası Canlı Yayında İzlenebilecek

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında gerçekleştireceği işçi alımı kapsamında toplam 2.764 sürekli personel istihdam edeceğini duyurdu. İlgili kadrolar arasında 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı bulunuyor. Adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra kura çekimi tarihini ve sonuçlarının açıklanacağı zamanı heyecanla beklemeye başladı.

Kura Çekimi Detayları

Kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü, Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekim işlemi, Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. Adaylar, kura sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Bu süreç, şeffaflık ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülerek, işçi alımı sürecinin önemli bir aşaması olarak öne çıkıyor.

Adayların Yükümlülükleri

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından asil ve yedek listelerin ilan edilmesini bekleyecek. Adayların, kendilerine bildirilen belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim etmeleri gerekecek. Başvuru yapmayan veya şartları taşımayan adaylar, atama sürecinde dikkate alınmayacak ve yerlerine yedek adaylar davet edilecektir.

Canlı Yayın ve Sonuçların İzlenmesi

Canlı yayın sırasında, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonlarına başvuran adaylar, süreci anlık olarak takip edebilecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek aday listeleri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Sağlık Bakanlığı, bu alım sürecinde şeffaflığı sağlamak adına çeşitli önlemler almaktadır.

Bu işçi alımı, Türkiye’nin sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan personel açığını kapatmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Adayların kura sonuçlarına gösterdiği ilgi, iş gücü piyasasında bu pozisyonların önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.