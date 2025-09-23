2025 Eylül Ayı Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak? Bu Ayın Enflasyon Beklentisi Nedir?

Eylül ayının sonuna yaklaşırken, Türkiye'deki milyonlarca vatandaşın dikkati, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelmiş durumda. Bu veriler, ekonomik planlamalar ve maaş zamları üzerinde doğrudan etkili olduğu için önem taşıyor.

Eylül 2025 Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, 2025 yılı Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10:00'da kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak veriler, Eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışını yansıtacak. Bu verilerin, hem bireyler hem de işletmeler açısından önemi oldukça büyük; zira, enflasyon oranları ekonomik istikrarı etkileyen temel göstergeler arasında yer alıyor.

Eylül Ayı Enflasyon Beklentisi Nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ay düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Eylül 2025 için TÜFE artış beklentisi %2,04 olarak öngörülüyor. Bu rakam, bir önceki ayki beklenti olan %1,97'den belirgin bir artış göstermektedir. Ayrıca, cari yıl sonu enflasyon beklentisi de %29,86 olarak belirlenmiş olup, önceki anket döneminde bu oran %29,69 olarak kaydedilmişti.

Yıllık Enflasyon Beklentileri

12 ay sonrası için TÜFE beklentisi %22,25 olarak öngörülürken, önceki anket döneminde bu oran %22,84'tü. 24 ay sonrası için ise TÜFE beklentisi %16,78 olarak belirlenmiş olup, önceki dönemde %16,92 seviyesindeydi. TCMB'nin anketine göre, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir güncelleme gözlemlenirken, orta ve uzun vadeli beklentilerde sınırlı bir düşüş yaşandığı dikkat çekiyor.

Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik görünümü üzerinde önemli bir etki yaratmakta ve piyasa dinamiklerini şekillendirmektedir. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, bu beklentilerin ne ölçüde gerçekleştiği ve piyasa üzerindeki etkileri daha net bir şekilde görülecektir.