14 Kasım 2025 Cuma: Güncel Altın Fiyatları

14 Kasım 2025 Cuma: Güncel Altın Fiyatları

Yayınlanma
14
14 Kasım 2025 Cuma: Güncel Altın Fiyatları
Okunma Süresi: 2 dk

14 Kasım 2025 Cuma günü, yatırımcılar için altın fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Altın, geleneksel olarak ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli bir liman olarak görülüyor. Bugün, gram altın fiyatlarının yükseliş göstermesi dikkat çekiyor. Peki, piyasada altın fiyatları ne durumda? Detaylar haberimizde.

Gram Altın Fiyatları

Bugün gram altın, işlem gününe 5.695 liradan başlamış durumda. Dün, uluslararası piyasalarda yaşanan ons fiyatındaki düşüş nedeniyle gram altın 5.656 liradan kapanmıştı. Ancak, haftanın son işlem gününde yaşanan yükselişle birlikte, gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Çeyrek altın fiyatları 9.680 lira seviyesindeyken, cumhuriyet altını 38.580 liradan satılmakta. Yatırımcıların altına olan talebinin artması, piyasalardaki hareketliliği artırıyor. Özellikle, dolar endeksindeki düşüş ve yatırımcıların güvenli liman arayışları, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine katkı sağlıyor.

Altın Fiyatlarının Arka Planı

Bugün altının ons fiyatı, yüzde 0,5 artışla 4.184 dolar seviyelerinde seyrediyor. Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketini takip ederken, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi gibi ekonomik verilerin izleneceğini belirtiyor. Teknik analizler doğrultusunda, altının ons fiyatında 4.250 doların direnç, 4.000 doların ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle, ekonomik verilerin açıklanması ve piyasa tepkileri, altın fiyatlarının yönünü belirlemede önemli rol oynayacak.

