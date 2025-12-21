11. Yargı Paketi TBMM Gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile birlikte "11. Yargı Paketi"ni görüşmek üzere yarın yeniden toplanmaya hazırlanıyor. Genel Kurulun, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından, bu konuların ele alınması bekleniyor.

Libya Tezkeresi ve Yargı Paketi Gündemi

TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderme izninin uzatılması için Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan tezkereyi görüşecek. Tezkerenin kabul edilmesi durumunda, Türkiye’nin Libya'daki askeri varlığı iki yıl daha devam edecek. Ardından, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündeme alınacak. Bu yargı paketi, özellikle ceza infazı düzenlemeleri konusunda önemli değişiklikler öngörüyor.

Yargı Paketinin İçeriği

Yargı Paketi ile birlikte, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen bazı suçlardan hükümlü olanların ceza infazı sürelerinde değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre, terör ve örgütlü suçlar, kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuk cinsel istismarı gibi ağır suçlar hariç tutulmak kaydıyla, söz konusu tarihten önce işlenen suçlardan hükümlü olanlar, kapalı cezaevinden açık cezaevine ya da açık cezaevinden denetimli serbestliğe üç yıl daha erken ayrılabilecek. Ayrıca, örgüt faaliyetleri çerçevesinde çocukların kullanılması durumunda, örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılması öngörülüyor.

Yargı paketinin bir diğer önemli maddesi ise taksirle yaralamada hapis cezasının alt sınırının 3 aydan 4 aya, üst sınırının ise 1 yıldan 2 yıla çıkarılmasıdır. Bunun yanı sıra, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmektedir. Bu düzenlemeler, cezaevlerindeki doluluğun azaltılmasına ve sağlık sigortası prim yükümlülüklerinin hafifletilmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM Genel Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği bu toplantı, hem askeri tezkerelerin gündemindeki önem hem de adli düzenlemelerin toplum üzerindeki etkileri ile dikkat çekiyor. Yargı Paketi'nin içeriği, geniş bir kesim tarafından takip edilmekte ve tartışılmaktadır.