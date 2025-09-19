11. Yargı Paketi Meclis’e Geliyor: Genel Af Gündemde Var Mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi’ne ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemenin özellikle bilişim suçları, düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması gibi olaylar ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan eylemler üzerine yoğunlaşacağı bildirildi. Peki, 11. Yargı Paketi’nde genel af var mı? Paket ne zaman Meclis’e gelecek?

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Tunç, yeni yargı paketine dair hazırlıkların sürdüğünü ve taslak çalışmalarının Meclis’e sunulduğunu açıkladı. TBMM tatilinin 1 Ekim 2025’te sona ermesinin ardından paketin gündeme gelmesi bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Bilişim suçları: Sanal bahis, kumar ve telefon dolandırıcılığına yönelik cezaların artırılması.

Havaya ateş açma: Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde ateş açmanın, ölüm veya yaralama olmasa bile müstakil suç sayılması.

Trafikte yol kesme: Trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlerin cezalandırılması.

Çocuk suçlular: 12 yaş altı çocukların cezalandırılmaması, 12-18 yaş grubunda ise yaş büyüdükçe indirim oranlarının azalması.

GENEL AF VAR MI?

Adalet Bakanı Tunç, “Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil” diyerek 11. Yargı Paketi’nde genel af olmayacağını net şekilde açıkladı.