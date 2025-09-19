Dolar
41,3390 %0,35
Euro
48,5981 %0,72
Gram Altın
4.903,41 % 1,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 11. Yargı Paketi Meclis’e Geliyor: Genel Af Gündemde Var Mı?

11. Yargı Paketi Meclis’e Geliyor: Genel Af Gündemde Var Mı?

Yargı Paketi, ekim ayında Meclis gündemine gelecek. Pakette bilişim suçları, havaya ateş açma ve trafik güvenliğiyle ilgili düzenlemeler öne çıkıyor. Genel af ise yok.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
11. Yargı Paketi Meclis’e Geliyor: Genel Af Gündemde Var Mı?
Okunma Süresi: 1 dk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi’ne ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemenin özellikle bilişim suçları, düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması gibi olaylar ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan eylemler üzerine yoğunlaşacağı bildirildi. Peki, 11. Yargı Paketi’nde genel af var mı? Paket ne zaman Meclis’e gelecek?

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Tunç, yeni yargı paketine dair hazırlıkların sürdüğünü ve taslak çalışmalarının Meclis’e sunulduğunu açıkladı. TBMM tatilinin 1 Ekim 2025’te sona ermesinin ardından paketin gündeme gelmesi bekleniyor.

11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Bilişim suçları: Sanal bahis, kumar ve telefon dolandırıcılığına yönelik cezaların artırılması.
Havaya ateş açma: Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde ateş açmanın, ölüm veya yaralama olmasa bile müstakil suç sayılması.
Trafikte yol kesme: Trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlerin cezalandırılması.
Çocuk suçlular: 12 yaş altı çocukların cezalandırılmaması, 12-18 yaş grubunda ise yaş büyüdükçe indirim oranlarının azalması.

GENEL AF VAR MI?

Adalet Bakanı Tunç, “Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil” diyerek 11. Yargı Paketi’nde genel af olmayacağını net şekilde açıkladı.

#Meclis
#11yargıpaketi
#Genelaf
#Adaletbakanlığı
#Yılmaztunç
#Bilişimsuçları
Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de olacak mı?
Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de olacak mı?
#Spor / 19 Eylül 2025
KYK Yurt Time başvurusu ne zaman? 2025-2026 Yurt-Time Spor Projesi şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
KYK Yurt Time başvurusu ne zaman? 2025-2026 Yurt-Time Spor Projesi şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
#Genel / 19 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Alperen Şengün, SMA Hastası Çocuğa Yardım İçin Formasını Açık Artırmaya Çıkardı
Alperen Şengün, SMA Hastası Çocuğa Yardım İçin Formasını Açık Artırmaya Çıkardı
Gündem
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yerli SMA İlaç Müjdesi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yerli SMA İlaç Müjdesi
Adalet Bakanlığı 3.500 İKM Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 3.500 İKM Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
YSK, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın İptal Talebini Reddetti
YSK, CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nın İptal Talebini Reddetti
Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı
Araba Krizi Ünlü Oyuncu Emre Bulut'un Başını Yaktı
Yemeden İçmeden iPhone 17 İçin: Hangi Ülkede Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?
Yemeden İçmeden iPhone 17 İçin: Hangi Ülkede Kaç Gün Çalışmak Gerekiyor?
Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"
Fuat Buruk: "1000 Maçta 1 Kez Olur"
Avrupa Birliği Dijital Euro Projesinde Kritik Adım: Alternatif Sistemler Yolda!
Avrupa Birliği Dijital Euro Projesinde Kritik Adım: Alternatif Sistemler Yolda!
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft