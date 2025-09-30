1000 Hâkim-Savcı Yardımcısı Alımı Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli bir duyuru yaparak 1000 hâkim-savcı yardımcısının alınacağını bildirdi. Bu alımın, Türkiye'nin adalet sistemini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu ifade edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sınavın 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yeni Alım ile Adalet Teşkilatı Güçlenecek

Bakan Tunç, yapılacak olan yeni alımın adalet teşkilatına önemli katkılar sunacağını vurguladı. Son iki yıl içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 3 bin 369 hâkim-savcının atandığını ve 2 bin 76 hâkim-savcı yardımcısının göreve başladığını belirtti. Bu süreçte, Türkiye'deki hâkim-savcı sayısının 2002 yılında 9 bin 349'dan günümüzde 25 bin 695'e ulaştığını ifade etti.

Adaletin Yüzyılı Vizyonu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek adına adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi. Vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetini artırmak amacıyla insan kaynaklarını güçlendirmeye, mevzuatı toplumun ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye ve yargı süreçlerinde fiziki ve teknolojik imkanların etkin kullanımını sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi oluşturma hedeflerine vurgu yaptı.

Başarı Dilekleri ve Teşekkür

Bakan Tunç, hâkim-savcı yardımcıları için adaletin tecellisi yolunda başarılar dileyerek, bu süreçteki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Adalet teşkilatına katılacak olan yeni hâkim-savcı yardımcılarının, ülke genelinde adalet sisteminin etkinliğine katkı sağlaması bekleniyor. Bu gelişmenin, Türkiye'nin yargı sisteminde önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor.