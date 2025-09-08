Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu

Müslümanlar için maneviyatı yüksek dönemlerden biri olan üç aylar, her yıl Hicri takvime göre belirleniyor. Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor.

Üç Aylar Başlangıç Tarihi

Geçtiğimiz Hicri yılda 1 Ocak 2025’te başlayan üç aylar, yeni yılda daha erken bir tarihe denk gelecek.

2025 yılı için Recep ayı ve üç ayların başlangıcı:

21 Aralık 2025, Pazar

Bu tarih aynı zamanda üç ayların da başlangıcını ifade ediyor.

Ramazan Ayı 2026 Başlangıcı

Ramazan ayı başlangıcı: 18 Şubat 2026, Çarşamba

Ramazan ayı bitişi: 19 Mart 2026, Perşembe

Üç Ayların Önemi

Hz. Peygamber (s.a.s.), Recep ayı girdiğinde şu duayı yapmıştır:

“Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Taberânî, Beyhakî)

Ramazan ayında oruç farz iken, Recep ve Şaban’da oruç tutmak nâfile ibadet olarak değerlendiriliyor.

Hadis kaynaklarına göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan dışındaki hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir.