Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu

Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu

Üç aylar 2025 yılında ne zaman başlayacak? Recep ayı 21 Aralık 2025’te başlayacak, Ramazan ayı ise 18 Şubat 2026’da idrak edilecek. İşte üç ayların tarihleri ve önemi.

Yayınlanma
14
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
Okunma Süresi: 1 dk

Müslümanlar için maneviyatı yüksek dönemlerden biri olan üç aylar, her yıl Hicri takvime göre belirleniyor. Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor.

Üç Aylar Başlangıç Tarihi

Geçtiğimiz Hicri yılda 1 Ocak 2025’te başlayan üç aylar, yeni yılda daha erken bir tarihe denk gelecek.

2025 yılı için Recep ayı ve üç ayların başlangıcı:
21 Aralık 2025, Pazar

Bu tarih aynı zamanda üç ayların da başlangıcını ifade ediyor.

Ramazan Ayı 2026 Başlangıcı

Ramazan ayı başlangıcı: 18 Şubat 2026, Çarşamba

Ramazan ayı bitişi: 19 Mart 2026, Perşembe

Üç Ayların Önemi

Hz. Peygamber (s.a.s.), Recep ayı girdiğinde şu duayı yapmıştır:
“Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Taberânî, Beyhakî)

Ramazan ayında oruç farz iken, Recep ve Şaban’da oruç tutmak nâfile ibadet olarak değerlendiriliyor.

Hadis kaynaklarına göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan dışındaki hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir.

#Üç Aylar 2025
#Recep Ayı Ne Zaman
#Ramazan Başlangıcı 2026
#Üç Ayların Önemi
#Diyanet Üç Aylar
#Şaban Ayı
#Ramazan Orucu
#Mübarek Aylar
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
