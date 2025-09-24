Dolar
Haberin Gündemi Genel Şans Topu Sonuçları Belli Oldu! 13 Milyonluk Büyük İkramiye Cepte Kaldı

Şans Topu Sonuçları Belli Oldu! 13 Milyonluk Büyük İkramiye Cepte Kaldı

24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi büyük heyecana sahne oldu. Ancak 5+1 bilen çıkmayınca, milyonluk ikramiye devretti!

Yayınlanma
14
Şans Topu Sonuçları Belli Oldu! 13 Milyonluk Büyük İkramiye Cepte Kaldı
Okunma Süresi: 1 dk

24 Eylül akşamı milyonlarca kişinin gözü Milli Piyango TV'nin canlı yayınındaydı. Saatler 20.00’yi gösterdiğinde, Şans Topu küreleri döndü ve haftanın kazandıran numaraları noter huzurunda belirlendi. Ancak beklenen olmadı… Çekilişte 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir kez daha devretti.

Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişte, kazandıran numaralar netleşti. Sisteme göre 34 sayıdan 5 ve 14 sayıdan 1 olmak üzere toplam 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Ancak bu hafta bu zorluğu aşabilen olmadı.

13.816.283,49 TL’lik büyük ikramiye, kimseye çıkmadığı için haftaya devretti. Bu dev ikramiye sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar “talih kuşu neden hep uçuyor” yorumlarıyla espirili paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan 5, 4+1, 4, 3+1 gibi alt kategorilerde kazananlar belli oldu ve ikramiyeler sahiplerine ulaştırıldı. 

#Millipiyango
#Şanstopu
#Büyükikramiye
#Canlıçekiliş
#5artı1
#Devredenikramiye
#Sisalşans
