PTT personel alımı iddiaları gündemde! 2025’te memur alımı yapılacak mı?

Türkiye’nin en köklü kamu kurumlarından biri olan PTT A.Ş., 2025 yılı personel alım iddialarıyla gündemde. Sosyal medyada son günlerde dolaşan “PTT 10 bin ya da 55 bin memur alımı yapacak” söylentileri, binlerce iş arayanı heyecanlandırdı. Ancak kurumun resmi internet sitesi ve İŞKUR üzerinden yapılan duyurular incelendiğinde, bu yönde resmi bir ilan bulunmuyor.

Kamuoyuna yansıyan iddialarda, posta dağıtıcısı, gişe görevlisi, güvenlik personeli, mühendis ve avukat gibi birçok pozisyonda geniş çaplı alım yapılacağı öne sürüldü. Fakat şu an için 2025 yılı içerisinde büyük ölçekli bir memur alımına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Temmuz 2025’te PTTPAL (PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.) üzerinden İŞKUR aracılığıyla güvenlik görevlisi alımı yapılmıştı. Bu alımlar KPSS şartı aranmadan, sınırlı sayıda işçi pozisyonunu kapsadı.

Geçmiş yıllarda binlerce kişiyi istihdam eden PTT, 2018’de farklı kadrolarda memur alımı gerçekleştirmişti. Bu nedenle gözler yeniden kurumun yapacağı olası açıklamalara çevrilmiş durumda.