Okul kantinlerinde yeni dönem: Veliler artık karekodla denetim yapabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerinde sıkı denetim başlattı. Çocukların sağlıklı beslenmesi için yürütülen çalışmalarda bu yıl önemli bir yenilik devreye girdi: Karekod uygulaması. Artık anne ve babalar, çocuklarının kantinlerini cep telefonlarından sorgulayarak hijyen ve denetim bilgilerine ulaşabilecek.

Kantinlerde sıkı denetim

Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların kantin ve yemekhanelerinde kontrollerini sürdürüyor. Açıklamada, “Hassas tüketici gruplarından biri olan öğrencilerimize gıda arzında bulunan işletmeler teknik ve hijyenik koşullar açısından titizlikle denetleniyor” denildi.

Karekodla şeffaflık dönemi

Yeni uygulamayla birlikte kantin işletmeleri denetim süreçlerini karekod üzerinden paylaşacak. Veliler, “Tarım Cebimde” mobil uygulaması aracılığıyla okul kantinlerini kontrol edebilecek ve kantinin güncel denetim bilgilerine erişebilecek.