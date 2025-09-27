Dolar
Öğrencilere müjde! 2025-2026 eğitim yılında ara tatil tarihleri açıklandı

Öğrencilere müjde! 2025-2026 eğitim yılında ara tatil tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimini açıkladı. Kasım, yarıyıl ve mart tatillerinin tarihleri belli oldu.

Yayınlanma
14
Öğrencilere müjde! 2025-2026 eğitim yılında ara tatil tarihleri açıklandı
Okunma Süresi: 1 dk

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği tatil takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler için iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili uygulanacak. Yoğun ders temposuna kısa bir mola anlamına gelen bu tatiller, öğrencilerin dinlenip yeni döneme daha zinde başlamasına fırsat tanıyacak.

Birinci dönem ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili: 19 – 30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci dönem ara tatili: 16 – 20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026

Böylece öğrenciler, kasım ve mart aylarında kısa aralar yapacak, Ocak ayında ise yarıyıl tatilinin keyfini çıkaracak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026’da sona erecek.

