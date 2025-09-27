Öğrencilere müjde! 2025-2026 eğitim yılında ara tatil tarihleri açıklandı

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği tatil takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenciler için iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili uygulanacak. Yoğun ders temposuna kısa bir mola anlamına gelen bu tatiller, öğrencilerin dinlenip yeni döneme daha zinde başlamasına fırsat tanıyacak.

Birinci dönem ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19 – 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 – 20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026

Böylece öğrenciler, kasım ve mart aylarında kısa aralar yapacak, Ocak ayında ise yarıyıl tatilinin keyfini çıkaracak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026’da sona erecek.