KYK Ek Yurt Başvurusu 2025: Tarih ve Başvuru Şartları Belli Oldu

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek tercih yurt başvuruları merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan duyuruya göre ek yurt başvuruları Ekim ayının ikinci haftasında başlayacak.
Başvurular Sadece e-Devlet Üzerinden Yapılacak
KYK ek yurt başvuruları turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresinden alınacak.
Başvuru adımları şöyle:
T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.
Öğrenim bilgileri kontrol edilir.
Bilgiler doğruysa başvuru tamamlanır, hatalıysa üniversitenin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçilir.
Kimler Başvuru Yapabilir?
KYK ek yurt başvuruları şu öğrenci gruplarını kapsıyor:
ÖSYM ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt yaptıranlar
Yatay veya dikey geçiş yapanlar
Özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler
Öğrenci değişim programına katılanlar
Lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) öğrencileri
İkinci üniversite okuyan öğrenciler
Depremzede özel durumlu öğrenciler
Önemli Not
Başvuru sürecinde öğrencilerin öğrenim bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde kontrol etmeleri gerekiyor. Yanlış bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılabilir.