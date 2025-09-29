KYK Ek Yurt Başvurusu 2025: Tarih ve Başvuru Şartları Belli Oldu

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek tercih yurt başvuruları merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan duyuruya göre ek yurt başvuruları Ekim ayının ikinci haftasında başlayacak.

Başvurular Sadece e-Devlet Üzerinden Yapılacak

KYK ek yurt başvuruları turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresinden alınacak.

Başvuru adımları şöyle:

T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.

Öğrenim bilgileri kontrol edilir.

Bilgiler doğruysa başvuru tamamlanır, hatalıysa üniversitenin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçilir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

KYK ek yurt başvuruları şu öğrenci gruplarını kapsıyor:

ÖSYM ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt yaptıranlar

Yatay veya dikey geçiş yapanlar

Özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler

Öğrenci değişim programına katılanlar

Lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) öğrencileri

İkinci üniversite okuyan öğrenciler

Depremzede özel durumlu öğrenciler

Önemli Not

Başvuru sürecinde öğrencilerin öğrenim bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde kontrol etmeleri gerekiyor. Yanlış bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılabilir.