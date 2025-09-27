Konuşanlar’da sürpriz erteleme! 2. bölüm Disney+’ta neden yok?

Hasan Can Kaya’nın milyonlarca izleyici tarafından takip edilen programı Konuşanlar, yeni sezonuyla Disney+’ta yayına başlamıştı. İlk bölüm 19 Eylül’de ekrana gelirken, izleyiciler 26 Eylül’de 2. bölümü bekliyordu. Ancak sürpriz bir gelişmeyle yeni bölüm platformda yer almadı.

Disney+’ın içerik takviminde yapılan düzenlemeye göre, Konuşanlar’ın 2. bölümü 3 Ekim Cuma günü yayınlanacak. Yayın akışındaki bu kısa ertelemenin ardından programın her hafta cuma günleri düzenli olarak izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

Ertelemenin gerekçesi resmi olarak duyurulmasa da, Disney+’ın yeni sezon stratejisi ve içerik takvimi planlaması öne çıkan nedenler arasında gösteriliyor. Hasan Can Kaya ise yeni bölümlerde farklı izleyici profilleriyle sahneye çıkarak eğlenceyi artırmaya devam edecek.