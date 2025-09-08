Dolar
41,2921 %0,28
Euro
48,6049 %0,47
Gram Altın
4.827,96 % 0,10
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel İBB Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Asil ve Yedek Listeler Nereden Öğrenilecek?

İBB Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Asil ve Yedek Listeler Nereden Öğrenilecek?

İBB yurt başvuruları sona erdi. 2025-2026 dönemi sonuçları Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Öğrenciler asil ve yedek listeleri İstanbul Senin uygulaması ve İBB web sitesinden öğrenebilecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İBB Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Asil ve Yedek Listeler Nereden Öğrenilecek?
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuru süreci 1 Eylül 2025’te sona erdi. Binlerce öğrencinin katıldığı başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

İBB Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İBB’den yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 akademik yılı için yurt başvuru sonuçları Eylül ayının ilk haftasında ilan edilecek.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, asil ve yedek listeler üzerinden barınma hakkı kazanıp kazanmadıklarını görebilecekler.

Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kesin kayıt süreci aynı anda duyurulacak.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Öğrenciler başvuru sonuçlarını şu kanallardan takip edebilecek:

İstanbul Senin mobil uygulaması

İBB’nin resmi web sitesi

Sonuç ekranında asil ve yedek liste bilgileri yer alacak.

Kayıt Süreci ve Yurt Açılış Tarihi

Asil listede yer alan öğrenciler için kesin kayıt tarihleri İBB tarafından ayrıca açıklanacak.

Online kayıt seçeneği de sunulacak.

2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için İBB yurtları 13 Eylül 2025 itibarıyla hizmete başlayacak.

Yurt Ücretleri

Yeni dönemde yurtlarda öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil aylık 2.850 TL ücret uygulanacak.

#İbb Yurt Sonuçları 2025
#İbb Yurt Asil Liste
#İbb Yurt Yedek Liste
#İstanbul Senin Uygulaması
#İbb Yurt Ücretleri
#İbb Öğrenci Yurtları
#İbb Yurt Kayıt Süreci
“Kayyumlar Gidecek, Biz Kalacağız!” Üniversiteliler Ankara’da Yürüdü
“Kayyumlar Gidecek, Biz Kalacağız!” Üniversiteliler Ankara’da Yürüdü
#Gündem / 08 Eylül 2025
Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?
Modacı Linda İmami Kimdir, Evli mi? Neden Hayatını Kaybetti?
#Magazin / 08 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar
Genel
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
Üç Aylar 2025 Ne Zaman Başlayacak? Recep, Şaban ve Ramazan Tarihleri Belli Oldu
Sosyal Medyaya Erişim Zorlaştırıldı! 21 Saatlik Bant Daraltması Bitti
Sosyal Medyaya Erişim Zorlaştırıldı! 21 Saatlik Bant Daraltması Bitti
İlkan Karaman kimdir, neden öldü?
İlkan Karaman kimdir, neden öldü?
Yeşilçam'ın Efsanesi Türkan Şoray'dan Kadın Temsiline Dair Açıklamalar
Yeşilçam'ın Efsanesi Türkan Şoray'dan Kadın Temsiline Dair Açıklamalar
Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
Türkiye'de Sosyal Medya Erişiminde Sorunlar Yaşanıyor
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
Trabzonspor’un Yeni Kalecisi Andre Onana Geliyor
Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek
Balık Tezgahları Dolup Taştı! Fiyatlar Daha da Düşecek
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft