İBB Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Asil ve Yedek Listeler Nereden Öğrenilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvuru süreci 1 Eylül 2025’te sona erdi. Binlerce öğrencinin katıldığı başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

İBB Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İBB’den yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 akademik yılı için yurt başvuru sonuçları Eylül ayının ilk haftasında ilan edilecek.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, asil ve yedek listeler üzerinden barınma hakkı kazanıp kazanmadıklarını görebilecekler.

Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kesin kayıt süreci aynı anda duyurulacak.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Öğrenciler başvuru sonuçlarını şu kanallardan takip edebilecek:

İstanbul Senin mobil uygulaması

İBB’nin resmi web sitesi

Sonuç ekranında asil ve yedek liste bilgileri yer alacak.

Kayıt Süreci ve Yurt Açılış Tarihi

Asil listede yer alan öğrenciler için kesin kayıt tarihleri İBB tarafından ayrıca açıklanacak.

Online kayıt seçeneği de sunulacak.

2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için İBB yurtları 13 Eylül 2025 itibarıyla hizmete başlayacak.

Yurt Ücretleri

Yeni dönemde yurtlarda öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil aylık 2.850 TL ücret uygulanacak.