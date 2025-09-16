İBB Burs Başvuruları 23 Eylül’de Başlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversiteli öğrencilere sağladığı “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” için 2025-2026 dönemi başvuru tarihini duyurdu.

Başvurular Ne Zaman?

İBB’nin resmi açıklamasına göre burs başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00’da başlayacak. Başvuru ekranı belirtilen tarih ve saatte aktif hale gelecek.

Kimler Başvurabilir?

Bursa başvurabilecek öğrenciler için temel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisi veya ailesinin (anne-baba vefat durumunda yakını) İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmek

Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf üniversitesinde %100 burslu öğrenci olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için not ortalamasının en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymak

Gerekli Belgeler

Öğrenci belgesi

Transkript (not dökümü)

Bursluluk belgesi (varsa)

Gelir belgeleri (öğrenci bekar ise aileye, evli ise eşe ait)

Sabıka kaydı

Engelli raporu (varsa)

Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri (açık öğretim hariç)

Dolandırıcılık Uyarısı

İBB, resmi başvuru ekranı dışında SMS veya WhatsApp üzerinden gönderilen sahte linklere karşı öğrencileri uyardı. “Burs vaadiyle farklı platformlardan hesap açmanızı isteyenlere kesinlikle itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.

Başvurular ve tüm süreç, KVKK kapsamında güvenli şekilde yürütülecek.