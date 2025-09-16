Dolar
41,2950 %0,23
Euro
48,8272 %0,44
Gram Altın
4.907,34 % 0,46
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel İBB Burs Başvuruları 23 Eylül’de Başlıyor!

İBB Burs Başvuruları 23 Eylül’de Başlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” burs başvuruları 23 Eylül 2025’te başlıyor. Öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İBB Burs Başvuruları 23 Eylül’de Başlıyor!
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversiteli öğrencilere sağladığı “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” için 2025-2026 dönemi başvuru tarihini duyurdu.

Başvurular Ne Zaman?

İBB’nin resmi açıklamasına göre burs başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00’da başlayacak. Başvuru ekranı belirtilen tarih ve saatte aktif hale gelecek.

Kimler Başvurabilir?

Bursa başvurabilecek öğrenciler için temel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisi veya ailesinin (anne-baba vefat durumunda yakını) İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmek

Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf üniversitesinde %100 burslu öğrenci olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için not ortalamasının en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymak

Gerekli Belgeler

Öğrenci belgesi

Transkript (not dökümü)

Bursluluk belgesi (varsa)

Gelir belgeleri (öğrenci bekar ise aileye, evli ise eşe ait)

Sabıka kaydı

Engelli raporu (varsa)

Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri (açık öğretim hariç)

Dolandırıcılık Uyarısı

İBB, resmi başvuru ekranı dışında SMS veya WhatsApp üzerinden gönderilen sahte linklere karşı öğrencileri uyardı. “Burs vaadiyle farklı platformlardan hesap açmanızı isteyenlere kesinlikle itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.

Başvurular ve tüm süreç, KVKK kapsamında güvenli şekilde yürütülecek.

#İbb Burs Başvurusu
#Genç Üniversiteli Eğitim Desteği
#İbb Öğrenci Bursu
#İbb Burs Şartları
#İbb Burs Belgeleri
#İbb Burs Tarihleri
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi Burs
Mardin'de Yorgun Mermilerle İlgili Endişeler Artıyor
Mardin'de Yorgun Mermilerle İlgili Endişeler Artıyor
#Gündem / 16 Eylül 2025
TEKNOFEST 2025: Giriş Ücretsiz mi, Nasıl Kayıt Yapılır?
TEKNOFEST 2025: Giriş Ücretsiz mi, Nasıl Kayıt Yapılır?
#Gündem / 16 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Shane Larkin Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Hastalıkla Mücadele Ediyor?
Shane Larkin Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Hangi Hastalıkla Mücadele Ediyor?
Genel
Süper Loto Çekilişinde Şanslı Sayılar Açıklandı! İşte 14 Eylül Sonuçları
Süper Loto Çekilişinde Şanslı Sayılar Açıklandı! İşte 14 Eylül Sonuçları
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Sınırlı Olarak Gerçekleştiriliyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Sınırlı Olarak Gerçekleştiriliyor
KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 KPSS Alan Bilgisi Sınavı Sonuç Tarihi Belli Oldu
KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 KPSS Alan Bilgisi Sınavı Sonuç Tarihi Belli Oldu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Akademisyenler ve STK Temsilcilerini Dinleyecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Akademisyenler ve STK Temsilcilerini Dinleyecek
Stephen Colbert’ten Emmy Sahnesinde İstanbul Esprisi
Stephen Colbert’ten Emmy Sahnesinde İstanbul Esprisi
Akıllı Telefon Satışlarında Sürpriz: Android Modelleri Apple'ı Geride Bıraktı
Akıllı Telefon Satışlarında Sürpriz: Android Modelleri Apple'ı Geride Bıraktı
THY Pilotundan A Milli Erkek Basketbol Takımına Destek Mesajı
THY Pilotundan A Milli Erkek Basketbol Takımına Destek Mesajı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft