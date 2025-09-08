Dolar
Haberin Gündemi Genel Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

GSB 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvurular başladı. 8–12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak başvuruların şartları, gerekli belgeler ve sınav süreci haberimizde.

Yayınlanma
14
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar
Okunma Süresi: 2 dk

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görev almak üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacağını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular 8–12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru Süreci

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ( isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) aracılığıyla kabul edilecek.

Son başvuru tarihi: 12 Eylül 2025, saat 17.00

Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Adaylar sadece bir pozisyon ve bir il için başvuru yapabilecek.

Başvuru Şartları

Adayların son başvuru günü itibarıyla şu şartları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç)

2024 KPSS B grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Tercih edilen pozisyon için aranan özel niteliklere sahip olmak

Kamu görevinden ihraç edilmemiş olmak

Herhangi bir kurumda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak

Daha önce sözleşmeli personelken feshedilen adayların, fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumu olmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

Gerekli Belgeler

Başvurular sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler:

Mezuniyet belgesi veya YÖK denklik/eşdeğerlik belgesi

Daha önce 4/B sözleşmeli olarak görev yapmış ve ayrılmış olan adaylar için bir yıllık bekleme süresini gösteren hizmet belgesi

Belgelerin ön ve arka yüzleri eksiksiz şekilde yüklenmeli.

Sınav ve Yerleştirme

Başvurular KPSS P3 puan sıralamasına göre değerlendirilecek.

Boş kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav sonucunda başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.

