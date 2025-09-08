Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görev almak üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacağını duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular 8–12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Başvuru Süreci
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ( isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) aracılığıyla kabul edilecek.
Son başvuru tarihi: 12 Eylül 2025, saat 17.00
Posta yoluyla ya da şahsen yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Adaylar sadece bir pozisyon ve bir il için başvuru yapabilecek.
Başvuru Şartları
Adayların son başvuru günü itibarıyla şu şartları taşıması gerekiyor:
T.C. vatandaşı olmak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara uygun olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç)
2024 KPSS B grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
Tercih edilen pozisyon için aranan özel niteliklere sahip olmak
Kamu görevinden ihraç edilmemiş olmak
Herhangi bir kurumda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak
Daha önce sözleşmeli personelken feshedilen adayların, fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması
Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak
Gerekli Belgeler
Başvurular sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler:
Mezuniyet belgesi veya YÖK denklik/eşdeğerlik belgesi
Daha önce 4/B sözleşmeli olarak görev yapmış ve ayrılmış olan adaylar için bir yıllık bekleme süresini gösteren hizmet belgesi
Belgelerin ön ve arka yüzleri eksiksiz şekilde yüklenmeli.
Sınav ve Yerleştirme
Başvurular KPSS P3 puan sıralamasına göre değerlendirilecek.
Boş kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınav sonucunda başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.