Cuma Namazı Saatleri 5 Eylül 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve İl İl Vakitler

Eylül ayının ilk cuma namazı için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar “Cuma namazı saat kaçta kılınacak?” sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi, 5 Eylül 2025 cuma namazı saatlerini netleştirdi.

İstanbul Cuma Namazı Saati

İstanbul’da cuma namazı 13.08’de kılınacak.

Ankara Cuma Namazı Saati

Başkent Ankara’da cuma namazı vakti 12.52 olarak belirlendi.

İzmir Cuma Namazı Saati

İzmir’de cuma namazı 13.15’te eda edilecek.

Bursa Cuma Namazı Saati

Bursa’da cuma namazı vakti 13.08 olacak.

Cuma Namazı Kaç Dakika Sürer?

Cuma namazı, hutbe ve farzlarla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir.

Cuma Namazının Hükmü

Cuma namazı farz-ı ayın olup, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkek için farzdır. Kur’an-ı Kerim’de “Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun” (Cum‘a, 62/9) ayetiyle emredilmiş, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hadisleriyle de farziyeti sabit olmuştur.