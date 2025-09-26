Avukatlık ve hâkimlik yolunda ilk adım: HMGS/2 sınavı ne zaman?

Hukuk fakültesi mezunları ve denklik almış yurtdışı mezunları için zorunlu olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) için geri sayım başladı. Avukatlık, noterlik stajı ile hâkimlik ve savcılık sınavlarına girmek isteyen adayların ön koşulu olan sınav, ÖSYM tarafından 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Başlangıç saati: 10.15

Giriş kuralları: Adayların en geç 10.00’da sınav binalarında olması gerekiyor. Bu saatten sonra gelenler içeri alınmayacak.

Soru sayısı: 120

Sınav süresi: 155 dakika (2 saat 35 dakika)

ÖSYM, adaylara sınav giriş belgeleri ve kimlik kontrolleri için erken saatlerde sınav yerinde bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

HMGS/2, hukuk alanında kariyer hedefleyen binlerce aday için büyük önem taşıyor. Sınav sonuçları ise 23 Ekim 2025’te ilan edilecek.