Adalet Bakanlığı Yeni Promosyon Ödemeleri Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılı için Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyonu ödemeleri kamuoyunda merakla bekleniyor. Binlerce çalışanın doğrudan gelirini ilgilendiren bu süreçte, promosyon tutarları ve ödeme takvimiyle ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. Son olarak 2022 yılında 25 bin TL olarak belirlenen promosyonun, bu yıl ne kadar olacağı konusunda beklentiler oldukça yüksek.

2022'de Rekor Promosyon: 25.000 TL Peşin Ödeme

Adalet Bakanlığı, son promosyon ihalesini 19 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirmişti.

İhalede en yüksek teklifi 20.100 TL ile Vakıfbank verirken, diğer bankaların çekilmesi üzerine nihai oturumda bu teklif 25.000 TL’ye yükseltildi.

1 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm personele tek seferde ödeme yapıldı.

2025 Promosyon İhalesi Neden Ertelendi?

Yeni dönem promosyon ihalesi için toplamda 6 banka teklif sundu. Ancak yapılan değerlendirmede tekliflerin yetersiz bulunduğu açıklandı. Bunun üzerine:

İhale süreci ertelendi

Yeni ihale tarihi henüz açıklanmadı

Açık artırma ve pazarlık yöntemiyle yeni teklifler alınacak

Bu ertelemenin ardından gözler, Adalet Bakanlığı’nın yeni açıklamasına çevrildi.

Yeni Promosyon Ne Zaman Açıklanacak?

Şu an için net bir tarih paylaşılmadı. Ancak sürecin tamamlanmasının ardından;

Kazanan banka ve promosyon tutarı kamuoyuna duyurulacak

Ödeme tarihleri ve dağıtım takvimi de netleşecek

Gelişmeler, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak

Promosyon tutarının, son üç yıldaki yüksek enflasyon oranı ve diğer kamu kurumlarında verilen promosyonlarla kıyaslandığında 50 bin TL ve üzeri olabileceği beklentiler arasında yer alıyor.

Promosyon Sürecinde Gelişmeler Nereden Takip Edilir?

Resmi kaynak: adalet.gov.tr

Ayrıca, sendikalar ve personel dernekleri de süreci aktif olarak duyurularla takip ediyor.