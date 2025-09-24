8. Sınıflar Dikkat! 2026 LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin merakla beklediği 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler, “LGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?” sorularının yanıtını arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS sınav tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında sınavın Haziran 2026’nın ikinci haftasında yapılması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl sınav 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilmişti. 2026 yılında da benzer bir tarihin tercih edilmesi bekleniyor.

Başvuru süreci için de benzer bir takvim geçerli olabilir.

2025 LGS başvuruları, 2–11 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. 2026 LGS için başvuruların yine Nisan ayının ilk haftalarında başlaması muhtemel.

MEB’in 2026 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte hem sınav günü hem de başvuru tarihleri kesinleşecek. Resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.