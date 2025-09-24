Dolar
41,4479 %0,23
Euro
48,8671 %0,43
Gram Altın
5.028,59 % 0,38
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 8. Sınıflar Dikkat! 2026 LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

8. Sınıflar Dikkat! 2026 LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

2026 LGS sınav tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl 15 Haziran’da yapılan sınavın bu yıl da Haziran ortasında uygulanması bekleniyor. Başvurular için ise Nisan ayı işaret ediliyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
8. Sınıflar Dikkat! 2026 LGS Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Okunma Süresi: 1 dk

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin merakla beklediği 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler, “LGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?” sorularının yanıtını arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS sınav tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında sınavın Haziran 2026’nın ikinci haftasında yapılması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl sınav 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilmişti. 2026 yılında da benzer bir tarihin tercih edilmesi bekleniyor.

Başvuru süreci için de benzer bir takvim geçerli olabilir.

2025 LGS başvuruları, 2–11 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. 2026 LGS için başvuruların yine Nisan ayının ilk haftalarında başlaması muhtemel.

MEB’in 2026 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte hem sınav günü hem de başvuru tarihleri kesinleşecek. Resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

#Eğitimgündemi
#Lgs2026
#Lgssınavtarihi
#Lgsbaşvuru
#Mebtakvimi
#8sınıf
#Lisegirişsınavı
#Öğrenciveli
#Haziransınavı
#Ortaokulson
Geri Ödemesiz 20 Bin TL Avans Kampanyası Başladı!
Geri Ödemesiz 20 Bin TL Avans Kampanyası Başladı!
#Ekonomi / 23 Eylül 2025
Serdar Yağbasan'ın Vefatı: Eğitim Dünyasında Derin Bir Kaybın Ardından
Serdar Yağbasan'ın Vefatı: Eğitim Dünyasında Derin Bir Kaybın Ardından
#Gündem / 23 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
21 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı
21 Eylül Şans Topu sonuçları açıklandı
Genel
21 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu
21 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu
Demet Sabancı Çetindoğan'dan Yalıda Özel Davet: Katılımcılar Belli Oldu
Demet Sabancı Çetindoğan'dan Yalıda Özel Davet: Katılımcılar Belli Oldu
Almanya'daki TikTok Çalışanlarından Dört Günlük Grev
Almanya'daki TikTok Çalışanlarından Dört Günlük Grev
Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Getirildi
Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanlığına Getirildi
Erdursun: Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Yapılacak Zam Oranları Açıklandı
Erdursun: Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Yapılacak Zam Oranları Açıklandı
İBB Soruşturmasında İtirafçı Adem Soytekin'den Açıklamalar
İBB Soruşturmasında İtirafçı Adem Soytekin'den Açıklamalar
Kerem Bürsin Kimdir? Kariyeri ve Özel Hayatı
Kerem Bürsin Kimdir? Kariyeri ve Özel Hayatı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft