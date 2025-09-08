8 Eylül 2025 On Numara Sonuçları Açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi haftanın iki günü, Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Bu akşamın çekilişi ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yapıldı. Çekiliş, saat 20.00’de noter huzurunda gerçekleşti ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayınlandı.

8 Eylül 2025 On Numara Sonuçları

Çekiliş No: 72

Tarih: 08.09.2025 – 20:00

Kazanan numaralar:

7 – 9 – 10 – 12 – 18 – 19 – 20 – 24 – 31 – 38 – 43 – 45 – 46 – 47 – 52 – 56 – 57 – 59 – 62 – 71 – 73 – 78

On Numara Sonuç Sorgulama

Bilet sahibi vatandaşlar, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını şu kanallar üzerinden öğrenebiliyor:

millipiyangoonline.com

Milli Piyango Online mobil uygulaması

Buradan bilet numarası girilerek sorgulama yapılabiliyor.