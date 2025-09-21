Dolar
21 Eylül Süper Loto sonuçları belli oldu

21 Eylül 2025 Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı: 4 – 5 – 23 – 42 – 48 – 51. Sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Süper Loto heyecanı bu akşam da sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 21 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte şanslı numaralar noter huzurunda açıklandı. Çekiliş, saat 21.30’da Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Kazandıran numaralar:

 4 – 5 – 23 – 42 – 48 – 51

Süper Loto oynayan milyonlarca kişi sonuçları öğrenmek için ekran başına kilitlendi. Şanslı sayıları doğru tahmin edenler farklı ikramiyeler kazanırken, büyük ikramiye talihlisi merak konusu oldu.

Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Oyun severler, sonuçlarını millipiyangoonline.com adresinden ya da Milli Piyango mobil uygulamasından sorgulayabiliyor. Ayrıca biletlerini bayilerden kontrol edenler de kazançlarını öğrenebilecek.

