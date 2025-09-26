2025 KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından 2025 yılında düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumlarının ardından gözler sonuç tarihlerine çevrildi. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 aday katıldı.

KPSS Sonuç Tarihi

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre:

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Adaylar, sınav sonuçlarını yalnızca ÖSYM’nin dijital platformları üzerinden görüntüleyebilecek:

https://sonuc.osym.gov.tr adresi

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

Giriş için T.C. kimlik numarası ve şifre gerekiyor. Adayların adreslerine ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sonuç Belgesi Güvenilirliği

Her sonuç belgesinin altında, ÖSYM tarafından oluşturulan bir Sonuç Belgesi Kontrol Kodu yer alacak. Adaylar bu kodu kullanarak belge doğrulamasını “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” üzerinden yapabilecek.

KPSS Puan Türleri

KPSS’de adayların atama yapılacak kadrolara göre puan türleri farklı ağırlıklarla hesaplanıyor:

P1: Genel Yetenek %70 – Genel Kültür %30

P2: Genel Yetenek %60 – Genel Kültür %40 (yalnızca lisans için hesaplanır)

P3: Genel Yetenek %50 – Genel Kültür %50 (B Grubu atamalarda en çok kullanılan puan türü)