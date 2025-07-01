İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 19 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, Gazze'nin farklı bölgelerinde sivil yerleşim alanlarını hedef aldı.

Yardım kamyonu bekleyen siviler vuruldu

Gazze kentinin güneybatısındaki Netzarim Koridoru bölgesinde, yardım kamyonlarını bekleyen sivillere düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel sağlık kaynaklarına göre olay yerinde çok sayıda sivil yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

Selahaddin Caddesi’nde siviller hedef alındı

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Gazze Vadisi'nin güneyindeki Selahaddin Caddesi’nde, yine insani yardım bekleyen kalabalığa yönelik saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ez-Zevayide’de bir eve saldırı: 6 ölü

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir konutu hedef aldı. Saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirirken, bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, önceki saldırılarda yaralanan 2 Filistinli de bugün hayatını kaybetti.

Han Yunus ve Gazze kentinde bombardıman yoğunlaştı

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus’un doğusunda yer alan el-Karara beldesinde bazı konutları havaya uçurduğunu bildirdi. Aynı zamanda Gazze kentinin doğusunda da hava saldırılarının, topçu atışlarının ve evlere yönelik yıkıcı operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Gazze’deki insani kriz derinleşirken, sivillerin hedef alınması ve yardım noktalarına yönelik saldırılar uluslararası kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor.