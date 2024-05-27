Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 2. toplamda ise 24. şampiyonluğunu ilan etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği maçta Galatasaray, gollerini Icardi (29' ve 51') ile Berkan Kutlu'nun (53') attığı karşılaşmada Konyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Konyaspor'un tek golü Prip'ten (78') geldi. Bu sonuçla Galatasaray, sezonu 102 puanla zirvede tamamladı. Konyaspor ise 41 puanla 16. sırada kaldı ve ligde kalmayı başardı.

Rekorlarla Gelen Şampiyonluk

Galatasaray, bu sezon hem lig hem de kulüp rekorlarını kırarak şampiyonluğa ulaştı. 34. haftada Adana Demirspor'u 3-0 yenerek 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe'nin 93 puanlık rekorunu egale eden sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Sivasspor'u 6-1 yenerek puanını 96'ya çıkardı ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu. Fenerbahçe'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından Konyaspor'u 3-0 yenerek sezonu 102 puanla tamamladılar.

Tarihi Galibiyet Serisi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon üst üste 17 maç kazanarak tarihe geçti. Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran takım, Sivasspor ve Fatih Karagümrük maçlarını da kazanarak seriyi 17 maça çıkardı.

İç Sahada Rekor Performans

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 19 maçın 18'ini kazandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı 18 maçın tamamını kazanan sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki son maçında Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, sezon içinde Mircea Lucescu'nun kulüp tarihindeki iç saha galibiyet rekorunu da kırmayı başardı.

Okan Buruk'un 10. Süper Lig Şampiyonluğu

Okan Buruk, Süper Lig tarihinin oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk gören ismi olma unvanını 10. kez kazandı. Futbolculuk döneminde Galatasaray ile 7 kez şampiyonluk yaşayan Buruk, teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda Başakşehir'de kazandı. Buruk, 2022-23 sezonunda Galatasaray'la şampiyon olduktan sonra 2023-24 sezonunda da bu başarıyı tekrarladı. Okan Buruk, üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'den sonra iki farklı takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Fernando Muslera'nın Yeni Rekoru

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 7. şampiyonluğunu kazanarak Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan kaleci unvanını elde etti. Muslera, bu başarı ile Trabzonspor efsanesi Şenol Güneş'i geride bıraktı. 37 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı ve Muslera, Galatasaray tarihinin en fazla maça çıkan ve kupa kazanan yabancı oyuncusu oldu.