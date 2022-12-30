Futbol'un Efsanesi PELE Öldü

Futbol dünyasının efsane oyuncusu Brezilyalı Pele, gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösteriliyordu. Futbol efsanesi Pele 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİLERDEN

Efsane Futbolcu Pele, gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen bir isimdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Pele 29 Aralık akşamı hayatını kaybetti. Sevenleri ise Pele kaç yaşındaydı, Niçin öldü? sorularını yöneltmeye başladı....

1363 MAÇTA 1279 GOL

Brezilyalı unutulmaz futbolcu Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dünya çapında adını duyuran Brezilyalı eski futbolcu Pele, gerçek adıyla Edson Arantes do Nascimento, oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol ile Guiness Dünya Rekorları'nda yerini aldı. Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi görüyordu. İşte, efsane futbolcu Pele'nin kısa yaşam öyküsü

KOLON KANSERİ TEDAVİSİ

Efsanevi Brezilyalı eski futbolcu Pele, geçtiğimiz yıl kalın bağırsağından tümör operasyonu geçirmişti. Yaklaşık bir aydır da kolon kanseri sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise Pele'nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiği belirtilmişti. pele, 29 Aralık 2022 akşamı 82 yaşında kolon kanserine bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat etti.

SPOR DÜNYASI YASTA

Spor dünyasının yasa boğan vefat haberi, dünyanın en önemli haber ajanslarında birinci haber olarak geçti. Futbol sahalarının unutulmaz futbolcusunun cenazesi hakkında ailesinden gelecek kararların beklendiği bildirildi.