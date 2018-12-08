FETÖ sohbetlerindeki ‘kör bilgisayar’ sırrı ortaya çıktı

Kör Bilgisayarın özelliği internete bağlanmadan görev yapan bilgisayarı kullandıkları deşifre oldu. İnternet bağlantısı olmadan kullanılan bilgisayarlara örgüt mensupları Kör Bilgisayar diye adlandırdıkları bu sistemde toplantı sırasında bilgisayar içerisinde önemli bilgilerin dışarıya sızdırılmaması güvenliği ön plana aldıkları ayrıca bilgisayarlar ilk kullanımda sohbet abileri ve çok güvenli kişilerin bu bilgisayarı açabildiği öğrenildi.

ByLock mesajlarında örgütün buna benzer bir çok program ve teknoloji aleti deşifre edilerek önemli bilgilere erişildiği öğrenildi.

Örgüt üyeleri, kullandıkları telefon hatlarının farklı kişiler adına abonelik kaydı olmasına özen gösterdi. Kontörlü cep telefonu hatları ise sürekli olarak örgüt üyeleri arasında değiştirildi.

Söz konusu hatlara kontör yüklenmesi için kamera olmayan iş yerlerinin kullanılmasına dikkat edildi. FETÖ terör örgütü bu güvenlik önlemlerinin alınmasında etkin rol oynayan kişi ve kişilerin bu sistemi kurduğu, önerdiğide gün yüzüne çıkmış oldu.