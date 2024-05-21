Fatih Altaylı Ali Koç'a Ateş Püskürdü! "Lig Bittikten Sonra Haddini Bildireceğim" Dedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ardından yaşanan olaylar, spor dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Özellikle ünlü spor yorumcusu Fatih Altaylı’nın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yönelik sert eleştirileri gündeme damgasını vurdu.

Derbi maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte RAMS Park'a geldi ve futbolcularla birlikte sahaya çıkarak galibiyeti kutlamak istedi. Başlangıçta bu kutlamaya izin verilmese de, ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe yönetimi ve futbolcular sahaya dönerek derbi zaferini kutladı.

RAMS Park'ta Gerilim Tırmandı

Kutlamalar sırasında Galatasaraylı idareciler de sahaya girince, iki taraf arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri duruma müdahale etti ve olayların daha da büyümesini engelledi. Ancak, yaşanan gerilim sonucunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler içeriye girmek zorunda kaldı.

Fatih Altaylı'dan Sert Açıklamalar

Olayların ardından Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert ifadelerle yüklendi. Altaylı, "Lig bittikten sonra yazacağım yazıyla haddini bildireceğim" diyerek, Ali Koç’a yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Fatih Altaylı'nın Sözleri

"Kırmızı Kart Yanlış"

Altaylı, Fenerbahçeli oyuncunun kırmızı kart görmesinin yanlış bir karar olduğunu belirterek, "Arda Kardeşler zaten kötü bir hakem olarak biliniyor, doğru düzgün yönettiği bir maç yok" dedi. Bu sözleriyle hakem kararlarını da eleştirdi.

"Pespaye Bir Hakem"

Altaylı, hakem Arda Kardeşler'in bugünkü Türkiye Futbol Federasyonu'na uygun şekilde kötü ve pespaye bir yönetim sergilediğini ifade etti. Hakemin verdiği kararların çoğunun yanlış olduğunu savundu.

"Stada Niye Geliyor?"

Altaylı, maç sonrasında yaşanan olayların çok çirkin olduğunu belirterek, "Fenerbahçeli futbolcuların sahada sevinmesi en doğal hakları. Ancak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maçtan saatler sonra stada gelmesi garip. Niye geliyor?" şeklinde konuştu.

"Mafya Babası Edasıyla..."

Fatih Altaylı, Ali Koç'un bir mafya babası edasıyla ortalıkta dolaştığını, Galatasaraylı stat müdürünü dövdüğünü ve Galatasaray genel sekreterini parmakla tehdit ettiğini iddia etti. Bu durumun hoş olmadığını ve bir oyunun eğlence olması gerektiğini vurguladı.

"Yakışıksız"

Altaylı, Ali Koç'un bu davranışlarının kendi ailesine, soyadına ve babasına yakışmadığını belirterek, "Eğer Ali Koç bunu ailesine yakıştırıyorsa yapmaya devam etsin, ama gerçekten yakışıksız" dedi.

"Çocuğum Yapsa Utanırım"

Fatih Altaylı, "Sen Ali Koç olacaksın, Türkiye'nin en varlıklı ailesinin varislerinden biri olacaksın ve böyle işlerle uğraşacaksın. Hoş değil, keşke yapmasaydı. Benim çocuğum böyle bir şey yapsa ben utanırım" ifadelerini kullandı.

"Haddini Bildireceğim"

Altaylı, Ali Koç'a yönelik eleştirilerini "Ali Koç'a lig bittikten sonra bir yazı yazacağım. Çünkü Galatasaray'ı, bir camiayı bu denli eleştirmeye kalkarsan haddini bildirmezlerse bildiren biri çıkar. Hakkımı saklı tutuyorum. Haftaya bunu yazacağım" diyerek sonlandırdı.