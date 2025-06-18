Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi’nde nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 1,9’a gerileyerek yeniden Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedef seviyesinin altına indi. Aylık bazda ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sabit kaldı.

Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun mayısta yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Böylece veriler sürpriz yaratmadı.

Çekirdek enflasyon sabit kaldı

Enerji ve gıda gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, mayısta yıllık bazda yüzde 2,3 seviyesinde ölçüldü. Aylık bazda ise herhangi bir değişim kaydedilmedi. Bu seviye, ECB’nin fiyat istikrarı hedefinin halen üzerinde kalmaya devam ediyor.

Hizmetler fiyat artışında başı çekti

Avro Bölgesi’nde enflasyonun ana kalemleri incelendiğinde, en yüksek artış yüzde 1,47 ile hizmet sektöründe yaşandı. Gıda, alkol ve tütün ürünleri fiyatları yüzde 0,62 artarken, enerji dışı sanayi ürünlerinde artış yüzde 0,16 seviyesinde kaldı. Enerji kaleminde ise yıllık bazda yüzde 0,34’lük düşüş kaydedildi.

AB genelinde de enflasyon geriledi

Avrupa Birliği (AB) genelinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Nisan ayında yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,2’ye indi. AB’de de TÜFE, aylık bazda değişim göstermedi.

Ülke bazlı verilere göre mayısta enflasyon Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 0,6, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya’da yüzde 2 olarak açıklandı.

ECB hedefe yaklaşıyor

Avrupa Merkez Bankası’nın orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor. Mayıs verileriyle birlikte ECB, fiyat istikrarı yolunda önemli bir eşiğe yaklaşmış oldu. Bu gelişme, bankanın faiz politikaları açısından dikkatle izlenecek bir sinyal olarak öne çıkıyor.