Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “İstanbul’a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden çıkamayan ana muhalefetin hali, ne demokrasimize ne de Türk siyasetine yakışıyor” diyerek muhalefetin mevcut çizgisini sert şekilde eleştirdi.

Erdoğan, CHP’li belediyelerin kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığını öne sürerek, “Arpalığa çevirdikleri belediyelerin kaynaklarıyla semirenler, CHP’yi yolsuzluklarına kalkan yapıyor. Bu da siyaseti enfekte ediyor” dedi.

“Yanlıştan dönme vakti geldi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i doğrudan hedef alan Erdoğan, “Sayın Özel ve ekibi, artık yanlışta ısrar etmeyi bırakmalı. Etkin pişmanlıktan faydalanma zamanı çoktan geldi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye gibi büyük bir ülkenin ana muhalefet partisinin iç tartışmalara hapsolmasının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “Siyasi rakibimiz de olsa bu manzarayı doğru bulmuyoruz” dedi.

İç çekişmeler eleştirildi

Erdoğan konuşmasında, CHP içinde süren tartışmalara da değinerek, “Aylardır ‘kim kimin yüzüne tükürecek’ polemiğiyle vakit kaybediliyor. Bu tablo, ülkemiz adına utanç verici” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri, siyasette muhalefetin performansına ilişkin yeni bir tartışma başlatırken; konuşmanın ilerleyen bölümlerinde ekonomi ve dış politikaya dair mesajlar vermesi bekleniyor.