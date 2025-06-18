6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa süreci tamamlanan afet konutlarının teslimi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın Kahramanmaraş’ta 250 bininci afet konutunun anahtar teslimi için tören düzenleyecek.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılması bekleniyor.

Azerbaycan Mahallesi’nde anahtar teslimi ve kura töreni

Azerbaycan hükümeti ile TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi, yeni yaşam alanı olarak bölge halkına umut oldu. Anahtar teslimi ve kura çekimi, “Birlikte Güçlü Yarınlara” temasıyla yapılacak.

Tören, hem sembolik önemi hem de Türkiye-Azerbaycan dostluğunun bir göstergesi olması açısından dikkat çekiyor.

Bakan Kurum: Bu hikayenin adı Kahramanmaraş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeniden inşa edilen mahallelerin görüntülerini paylaştı. Kurum, “Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş.” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesinde inşa edilen konutlar, kalıcı barınma ihtiyacına çözüm sunarken, sosyal donatılarıyla da yeni bir yaşam vaadi sunuyor.