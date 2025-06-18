Gazze Şeridi, İsrail ordusunun yoğun saldırılarına sahne olmaya devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen hava ve kara saldırılarında en az 32 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda sivillerin yoğunlukta olduğu noktalar hedef alındı.

Sağlık kaynakları, yaralanan çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını, bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Yardım sırasındaki siviller vuruldu

Netzarim Koridoru yakınlarında yardım dağıtım noktasında toplanan siviller, İsrail askerlerinin hedefi oldu. Açılan ateş sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, saldırının yardıma erişmeye çalışan savunmasız insanları hedef aldığını söyledi.

Evler, çadırlar ve mülteci kampları hedef alındı

Gazze’nin Zeytun Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Megazi Mülteci Kampı’ndaki bir evin bombalanması sonucu 10 kişi öldü. Han Yunus’un Mevasi bölgesinde ise iki çadıra yapılan saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, çadır kentler ve yerinden edilen sivillerin barındığı alanları vurmaya devam ediyor.

Savaşın faturası ağırlaşıyor: 55 binden fazla ölü

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda Gazze’de bugüne kadar en az 55.493 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 129.320’ye ulaştı. Yoğun bombardıman altında kalan bölgede, sağlık hizmetleri iflas noktasına geldi.