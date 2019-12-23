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Ersun Yanal damgasını vurdu
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Ersun Yanal damgasını vurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, derbinin ardından basın toplantısındaki sözleri gündem oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, derbinin ardından basın toplantısındaki sözleri gündem oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar çok konuşulmuş ve Emre Belözoğlu ile kavga ettiği gerekçesiyle istifa edeceği iddia edilmişti.

Maç sonunda basın toplantısına gelen Ersun Yanal, yerine oturmadan önce sarf ettiği sözlerle dikkatleri üzerine çekti.

Basın toplantısına Emre Belözoğlu ile çıkan Yanal, tecrübeli futbolcuyu göstererek, "Kavga ettiğim adam burada. Herkes k...dan uyduruyor. Çok ayıp arkadaşlar, çok ayıp" ifadelerini kullandı.

 


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