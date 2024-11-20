Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maaş Zamları ve Enflasyonla Mücadeleye Net Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, 2025 yılına yönelik asgari ücret ve maaş artış planlarını açıkladı. Erdoğan, maaş zamlarının enflasyonun üzerinde olacağını belirterek, çalışanların alım gücünü koruma ve ekonomik refahın artırılması konularında kararlılık vurgusu yaptı.

Enflasyon Düşüş Trendinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede olumlu gelişmelere dikkat çekerek, Türkiye ekonomisinin dezenflasyon sürecine girdiğini söyledi. Erdoğan, “Mayıs ayından itibaren enflasyonda düşüş sürecine girdik. 2025 yılında para politikasının etkisi ve bütçe açığının azalmasıyla enflasyon düşmeye devam edecek. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş yılı olarak belirlemiştik ve süreç planlandığı gibi ilerliyor,” dedi.

Hükümetin kararlı politikalarının etkisiyle fiyat istikrarına ulaşılacağına işaret eden Erdoğan, bu süreçte ekonomik büyüme ve sosyal dengeyi korumanın öncelikli hedefler arasında olduğunu belirtti.

“Çalışanlarımızı Enflasyona Karşı Koruyoruz”

Erdoğan, 2025 yılında asgari ücret, emekli maaşları ve memur maaşlarında yapılacak artışların, çalışanların alım gücünü koruyacak şekilde düzenleneceğini vurguladı. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 107,5’lik zamla çalışanların enflasyona ezdirilmediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, bu yılki yüzde 49’luk artışın da enflasyon oranının üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

“Önümüzdeki dönemde de prensiplerimiz değişmeyecek. Maaş artışları, çalışanlarımızın yaşam standartlarını koruyacak şekilde düzenlenecek,” diyen Erdoğan, vatandaşlara güvence verdi.

Ekonomik Politikalar ve Muhalefet Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin son 22 yılda ekonomik reformlar ve sosyal yardımlar konusunda önemli adımlar attığını söyledi. “Hükümetimiz, enflasyona karşı vatandaşlarımızı koruma konusunda kararlı bir duruş sergiledi. Bu anlayış, önümüzdeki yıllarda da devam edecek,” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin ekonomi politikalarını eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin güçlü mali yapısıyla enflasyonu kontrol altına almayı başardığını ve bu sürecin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti. "Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz," dedi.

2025’te Ekonomik Refah İçin Yeni Adımlar

Erdoğan, 2025 yılında para politikalarının daha etkin şekilde uygulanacağını ve bütçe açığının azalmasıyla birlikte ekonomik refahın artacağını söyledi. Enflasyonu düşürmeye yönelik alınacak tedbirlerin yanı sıra, sosyal yardımlar ve ekonomik reformlarla toplumun her kesiminin destekleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının sonunda, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini ve bu süreçte vatandaşların refahını artırmayı öncelikli bir hedef olarak gördüklerini ifade etti.