Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli mitinginde 85 milyon vatandaşın ortak namusu olan sandığın önemine vurgu yaparak, "Milli iradenin tecelli aracı olan sandık, hepimizin sorumluluğunda olan bir emanettir. Sandığın itibarını korumak için her birimize büyük görevler düşmektedir. Seçim dönemindeki siyasi tansiyonun farklı odaklarca yönlendirilmek istenmesine karşı son derece dikkatli olmalıyız" dedi.

Erdoğan, deprem meselesinin sadece bir doğal felaket değil aynı zamanda ülkenin beka sorunu olarak ele alınması gerektiğini belirtirken, gelecek 5 yıl içinde kentsel dönüşüm sürecine seferberlik anlayışıyla yaklaşacaklarını ifade etti. "Tarih tekerrür etmemeli" diyerek, deprem bölgesinin yeniden imarı yanında, Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerinin de depreme karşı hazırlıklı hale getirileceğini dile getirdi.

Erdoğan'ın Kocaeli mitingindeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde gösterdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %54 oy oranına ulaştık. 31 Mart'taki seçimlerde bu başarıyı daha da artırabilir miyiz? İnanıyorum ki Kocaeli, bir kez daha eser ve hizmet diyecek.

Kocaeli, tercihini net bir şekilde cumhur ittifakından ve gerçek belediyecilikten yana kullanacaktır.

Kocaeli, sanayi ve ticaretin kalbi olan bir şehirdir. 31 Mart'ta Türkiye'nin yüzyıl şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Bu hedefe ulaşmak için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları olarak kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Oyumuzu, vaatlerinin arkasında duracak adaylardan yana kullanacağız.

Büyükşehirde ve ilçelerde herhangi bir aksaklık olmayacağına inanıyorum. Yatırım ve kalkınma hamlelerimizi kesintiye uğratmadan devam ettireceğiz.

Hayatta birçok şey telafi edilebilir ancak sandığın telafisi mümkün değildir. Tercihimizi, bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak adaylardan yana kullanacağız.

Telefon rehberimizdeki herkesi tek tek arayacağız ve sandığa gitmeleri için teşvik edeceğiz.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'na karşı çalışıp CHP'ye oy kazandırmaya çalışanlara karşı yakınlarımızı uygun bir dille uyaracağız.

Biz 85 milyonluk bir aileyiz. Farklılıklarımıza rağmen birlikteyiz. Seçim döneminde siyasi tansiyonu yükselten odaklara karşı dikkatli olmalıyız.

Hem oy kullanarak hem de demokrasimize sahip çıkarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu konuda adaylarımızın yanı sıra tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.

Türkiye, olgun bir demokrasiye sahip ve seçim sistemi dünya standartlarında örnek teşkil etmektedir.

TOKİ aracılığıyla attığımız adımların yaşamları kurtardığını bir kez daha gördük. Depremlerde yıkılan yapıların %90'ından fazlası 1999 öncesine dayanmaktadır.

Depremle mücadelede sadece hasarlı binaların yeniden inşası değil, aynı zamanda riskli bölgelerin de güçlendirilmesi gerekmektedir.

Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden ders çıkarmalı ve depremi bir beka meselesi olarak ele almalıyız.

Muhalefetin engellemelerine rağmen birçok alanda başarıyla ilerledik. Engelleri aşarak bugünlere kadar geldik ve aşmaya devam edeceğiz."